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30 минут назад

Эксперт поддержал предложение Бочарова по пилотному проекту в медицине

Волгоградская правдаиещё 1

Инициатива губернатора Волгоградской области по реализации в регионе пилотного проекта, направленного на создание современной инфекционной службы, - актуальная и своевременная инициатива, считает член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

Эксперт поддержал предложение Бочарова по пилотному проекту в медицине
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил реализовать в нашем регионе пилотный проект по созданию инфекционной медслужбы нового, современного типа. Речь об этом зашла на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Бочаров отметил, что в нашем регионе в рамках исполнения поручений Президента РФ уже проведена большая работа в этом направлении.

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- Инициатива Андрея Бочарова о реализации в Волгоградской области силами Минздрава России совместно с региональной администрацией Волгоградской области пилотного проекта современной инфекционной службы - дело нужное и полезное. Это - работа на перспективу, - комментирует член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Независимого общественного мониторинга Антон Лукаш. - Мы видим, что современные вирусные инфекции могут иметь сильное и затяжное влияние на жизнедеятельность общества. И течение этих болезней очень специфично, требует особенного подхода в диагностике и лечении. Современная инфекционная служба позволит создать центр компетенций в сфере лечения, изучения и профилактики инфекций, внедрить технологический подход, обеспечить первичное звено необходимыми кадрами и оборудованием.

Кстати, сегодня Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке заявил, что надо сформировать в России прочную, надежную защиту от новых инфекций. А для этого требуется создать мощную медицинскую базу.

В Волгоградской области с 2020 года ведется работа в этом направлении, в том числе по поручению президента. Для борьбы с COVID-19 в регионе построены две современные инфекционные больницы – в Волжском и в Калаче-на-Дону. Еще два профильных медучреждения строятся в Камышине и Михайловке.

В целом же в Волгоградской области с 2014 года идет системная модернизация сферы здравоохранения. Так, в регионе полностью обновлена служба скорой помощи, создана сеть Центров амбулаторной онкопомощи, комплексно модернизируются больницы, внедряется стандарт «Бережливой поликлиники».

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