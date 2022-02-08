Умер актер Арнольд Сысуев

Актер театра и кино Арнольд Сысуев умер на 82 году жизни, сообщается на сайте Кино-Театр.ру.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Уточняется, что актер умер 7 февраля. Причины смерти не называются.

Сысуев родился в 1940 году. В 1964 году окончил Московский институт культуры. Играл в Бийском городском драматическом театре, Кимрском театре драмы и комедии, Ферганском областном драматическом театре. Работал в Димитровградском драматическом театре и в Вологодском ТЮЗе.