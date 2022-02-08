В Москве подписали хартию «Цифровая этика детства»

«Интерес к теме информационной безопасности с годами все больше растет. Чем больше человек читает и заимствует опыт, тем больше он готов к разным ситуациям в жизни, с которыми сталкивается. Все, что происходит в виртуальном мире и онлайн, — это тоже опыт и его накопление. Чем больше мы будем смотреть качественного контента, тем больше будет вырабатываться «прививка» от интернет-мошенничества и т.д.», — рассказал он.