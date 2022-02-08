В Москве подписали хартию «Цифровая этика детства»

В Москве на площадке Общественной палаты РФ 8 февраля проходит форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. На открытии мероприятия выступили отраслевые эксперты, представители Госдумы и Министерства цифрового развития.
Также в рамках форума представители ряда организаций «цифрового контура» подписали хартию «Цифровая этика детства», которую инициировал учрежденный в сентябре прошлого года Альянс по защите детей в цифровой среде. Она направлена на организацию дружелюбного к детям и безопасного цифрового пространства путем создания механизмов обучения и просвещения, выявления и прекращения оборота противоправного контента и взаимодействия субъектов цифровой индустрии в интересах детской безопасности.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова, директор АНО КЦ Андрей Воробьев и коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова.
«Каждый гражданин нашей страны, да и вообще в мире вовлечен в цифровое пространство в той или иной степени. Это и госуслуги, и образовательные процессы и коммуникации на онлайн-платформах крупнейших ИТ-корпораций», — заявил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
В свою очередь, Гореславский отметил, что для повышения цифровой грамотности граждан важное значение имеет создание полезного контента по теме информационной безопасности.
«Интерес к теме информационной безопасности с годами все больше растет. Чем больше человек читает и заимствует опыт, тем больше он готов к разным ситуациям в жизни, с которыми сталкивается. Все, что происходит в виртуальном мире и онлайн, — это тоже опыт и его накопление. Чем больше мы будем смотреть качественного контента, тем больше будет вырабатываться «прививка» от интернет-мошенничества и т.д.», — рассказал он.
По словам председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ключевой задачей с точки зрения законодателей остается создание безопасной интернет-среды, где пользователи не будут становиться жертвами противоправных действий, в том числе кибербуллинга или травли.
Хинштейн напомнил, что в течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство.
«Принятие закона о приземлении стало ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий. Своеобразным фундаментом, на основе которого должны работать и другие законы о цифровой среде. Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей», — сказал парламентарий.
Участники мероприятия также указали на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния. Одним из примеров объединения рынка является Альянс по защите детей в цифровой среде, созданный российскими ИТ-компаниями в ноябре 2021 года.