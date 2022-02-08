Душевые кабины появятся во всех камерах новых СИЗО

"Основная цель все-таки помещения их в следственный изолятор – не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты (по строительству СИЗО. – Прим. ред.) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".