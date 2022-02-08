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22 минуты назад

Омикрон не добрался лишь до одного российского региона

Елена Прошина

Случаи омикрона пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе. Об этом заявили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Омикрон не добрался лишь до одного российского региона
Фото: ТАССТАСС

"Случаи омикрона зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа", - сказали в штабе.

Напомним, омикрон-штамм был обнаружен в конце 2021 года на юге Африки. Первые случаи заражения им в России были выявлены в декабре, с тех пор он стал доминирующим в стране.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы омикрона у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования.

"После инфицирования омикроном симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня", — подчеркнула эксперт.

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