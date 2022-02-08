Что нужно знать об иностранных прививках от COVID-19

Спрос на вакцинные туры за границу в 2022 году увеличился в 12 раз. Не менее 20 тысяч граждан РФ в месяц отправляются за иностранным препаратом, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Фото: Reuters Reuters

Опрошенные изданием вирусологи предупреждают, что делать иностранную прививку после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» следует только через 3-4 месяца. Как пояснил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев, маленький промежуток между уколами может привести к повышенному риску миокардита.

Видео дня

В Венгрии, где « Спутником V» было привито более 1 млн человек, рекомендует делать бустер также через четыре месяца.

Для всех стран Евросоюза одобрены пять вакцин – двухкомпонентные Pfizer, Moderna, AstraZeneca, индийский Covavax, а также однокомпонентный Janssen.

В Еврокомиссии отметили, что рекомендуют странам объединения предоставлять сертификат ЕС всем, кто привьется препаратами, которые разрешены в союзе. На это не должно влиять, чем человек был привит до этого.

«Например, если человек ранее получил две дозы — независимо от того, одобрена ли эта вакцина в ЕС или нет — в его сертификате для бустерной дозы будет указано «3/3» и название последней введенной вакцины», — указали в пресс-службе ЕК.

Наибольшим спросом у россиян пользуются такие направления, как Сербия, Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ, Армения. В Турции с 9 января иностранцы могут пройти платную вакцинацию Pfizer. Одна доза вакцины стоит 400 лир (2,2 тысячи рублей).

«Наша статистика говорит, что в прошлом году из РФ с целью туризма выезжали 7,7 млн человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно. Это люди, кому нужен европейский сертификат с целью личных поездок, работы, учебы, но и для туризма», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Бустер признанной в ЕС вакциной можно сделать и в Киргизии. Там предоставляют на выбор шесть вакцин, включая Pfizer, AstraZeneca, Moderna. При этом европейский сертификат надо будет получать через Швейцарию, так как ЕС пока не признал выданные в Киргизии документы о вакцинации.

Горин напомнил, что без европейского сертификата россияне могут посетить более 45 стран мира. С ПЦР-тестом можно отправиться, в частности, в Грецию, Норвегию, Венгрию, Великобританию, а также Хорватию, Болгарию и на Кипр. Без ПЦР и без вакцинации граждан России принимают Куба, Мексика и Доминикана.