Что нужно знать об иностранных прививках от COVID-19

Спрос на вакцинные туры за границу в 2022 году увеличился в 12 раз. Не менее 20 тысяч граждан РФ в месяц отправляются за иностранным препаратом, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Опрошенные изданием вирусологи предупреждают, что делать иностранную прививку после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» следует только через 3-4 месяца. Как пояснил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев, маленький промежуток между уколами может привести к повышенному риску миокардита.
В Венгрии, где « Спутником V» было привито более 1 млн человек, рекомендует делать бустер также через четыре месяца.
Для всех стран Евросоюза одобрены пять вакцин – двухкомпонентные Pfizer, Moderna, AstraZeneca, индийский Covavax, а также однокомпонентный Janssen.
В Еврокомиссии отметили, что рекомендуют странам объединения предоставлять сертификат ЕС всем, кто привьется препаратами, которые разрешены в союзе. На это не должно влиять, чем человек был привит до этого.
«Например, если человек ранее получил две дозы — независимо от того, одобрена ли эта вакцина в ЕС или нет — в его сертификате для бустерной дозы будет указано «3/3» и название последней введенной вакцины», — указали в пресс-службе ЕК.
Наибольшим спросом у россиян пользуются такие направления, как Сербия, Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ, Армения. В Турции с 9 января иностранцы могут пройти платную вакцинацию Pfizer. Одна доза вакцины стоит 400 лир (2,2 тысячи рублей).
«Наша статистика говорит, что в прошлом году из РФ с целью туризма выезжали 7,7 млн человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно. Это люди, кому нужен европейский сертификат с целью личных поездок, работы, учебы, но и для туризма», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Бустер признанной в ЕС вакциной можно сделать и в Киргизии. Там предоставляют на выбор шесть вакцин, включая Pfizer, AstraZeneca, Moderna. При этом европейский сертификат надо будет получать через Швейцарию, так как ЕС пока не признал выданные в Киргизии документы о вакцинации.
Горин напомнил, что без европейского сертификата россияне могут посетить более 45 стран мира. С ПЦР-тестом можно отправиться, в частности, в Грецию, Норвегию, Венгрию, Великобританию, а также Хорватию, Болгарию и на Кипр. Без ПЦР и без вакцинации граждан России принимают Куба, Мексика и Доминикана.
В январе в Ассоциации туроператоров сообщили, что в настоящее время туры за прививкой в Стамбул обойдутся минимум в 46 400 рублей с человека за полный пакет. В эту сумму входит перелет из Москвы в Стамбул и обратно, проживание (две ночи в отеле), трансфер из аэропорта до отеля и обратно, а также в пункт вакцинации.