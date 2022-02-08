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1 час назад

20 185 человек госпитализированы с COVID в России

Елена Прошина

За последние сутки в России были доставлены в медучреждения с коронавирусом 20 185 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

20 185 человек госпитализированы с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за 24 часа было выявлено 165 643 случая COVID-19. Скончались за это же время 698 пациентов в 85 регионах, полностью выздоровели - 81 188.

Наибольшее число заболевших ковидом было зафиксировано в Москве - 12 902 случая, Санкт-Петербурге - 11 014 случаев и Московской области - 8 486.

Так, в столице за последние сутки было зафиксировано еще 85 летальных исходов от коронавируса. Полностью вылечились за это же время еще 20 673 человека.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Ненецком автономном округе - 92 заболевших, Еврейской автономной области - 71, а также в Чукотском АО - 56.

Всего с начала пандемии в России был зафиксирован 13 147 666 случаев ковида. За весь период умер от коронавируса 336 721 пациент, полностью выздоровели после прохождения лечения 10 706 142 человека в 85 регионах.

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