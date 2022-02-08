Пока вы в маске: развеян один из главных мифов о ковиде

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Генетики развеяли миф о передаче COVID-антител с молоком матери

Маловероятно, что молоко матери, имеющей иммунитет от коронавируса, способно защитить ребенка от заражения. Таким мнением с URA.RU поделился генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

«Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыше, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его — это несколько радужное представление», — сказал Артур Исаев.

Специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд выразил похожее мнение. «Про коронавирус никто не знает. Недостаточно данных. С практической точки зрения, я бы не стал на это рассчитывать. Использовать это, как рекомендацию, было бы крайне опрометчиво», — отметил специалист.

Врач рассказала о следующем после омикрона штамме COVID-19

Врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik рассказала, каким будет новый штамм COVID-19 после омикрона. По словам Соседовой, следующий штамм будет более легким, но сохранит основные характеристики омикрона.

«Вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно. Вирус — это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус», — объяснила специалист.

Она также добавила, что новый вариант коронавируса можно ждать уже в следующем году.

Врач рассказала о сроках проявления симптомов «омикрона» у детей

Симптомы заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса у детей обычно проявляются на второй или третий день после заражения, рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает RT. «После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», – приводит РИА «Новости» слова врача. Руженцова отметила, что чаще всего сейчас заболевают школьники из-за активного общения, контакта в учебных заведениях.

Терапевты заявили, что у переболевших COVID-19 могут возникнуть проблемы с равновесием

Врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков в беседе с Ura.ru рассказали, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с нарушением равновесия или "мозговым туманом". "Мы точно знаем, что существует "мозговой туман"", - заявил Водовозов. По его словам, это явление напрямую связано с поражением головного мозга при COVID-19. "Причем оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. И со слухом проблемы. Главное, что они долгосрочные, и мы не знаем, как таких людей реабилитировать", — сказал медик. В свою очередь Звонков указал, что нарушение координации в большинстве случаев связано с проблемами с сосудами или интоксикацией.

В АТОР сообщили о росте спроса на вакцинные туры среди россиян с начала этого года в 12 раз

Среди россиян стали очень популярны вакцинные туры в страны Европы, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против коронавируса. Спрос на подобные поездки увеличился в 12 раз, пишут "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Наша статистика говорит, что в прошлом году из России с целью туризма выезжали 7,7 млн человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно", — рассказал изданию вице-президент РСТ Дмитрий Горин.