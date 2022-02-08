В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
59 минут назад

СМИ: дочь Немцова снова выходит замуж

Алиса Селезнёва

Дочь политика Бориса Немцова Дина похвасталась в соцсетях помолвочным кольцом, при этом пока не раскрыла, с кем именно встречается. Об этом пишет StarHit.

СМИ: дочь Немцова снова выходит замуж
Фото: InstagramInstagram

Дина Немцова объяснила подписчикам, что стала реже появляться в Instagram, так как предпочитает посвящать время близким людям.

«В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю», - рассказала она.

При этом на безымянном пальце Немцовой поклонники заметили кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное, пишет издание.

Ранее 19-летняя Дина Немцова уже была замужем. Перед заключением первого брака она объяснила беспокоящимся за нее подписчикам, что в вопросах создания семьи придерживается консервативных взглядов, не считает, что нужно «нагуляться», и уверена, что частая смена партнеров не сделала бы ее счастливой.

Однако через два месяца после венчания Дина Немцова объявила о разводе. Она подчеркнула, что причина достаточно весомая, чтобы «выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители