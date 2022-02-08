СМИ: дочь Немцова снова выходит замуж

Дочь политика Бориса Немцова Дина похвасталась в соцсетях помолвочным кольцом, при этом пока не раскрыла, с кем именно встречается. Об этом пишет StarHit.

Фото: Instagram Instagram

Дина Немцова объяснила подписчикам, что стала реже появляться в Instagram, так как предпочитает посвящать время близким людям.

«В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю», - рассказала она.

При этом на безымянном пальце Немцовой поклонники заметили кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное, пишет издание.

Ранее 19-летняя Дина Немцова уже была замужем. Перед заключением первого брака она объяснила беспокоящимся за нее подписчикам, что в вопросах создания семьи придерживается консервативных взглядов, не считает, что нужно «нагуляться», и уверена, что частая смена партнеров не сделала бы ее счастливой.