Катающиеся на лопатах дворники в Саратове попали на видео

В Саратове дворники прокатились на лопатах. Развлекающихся на горке работников коммунальной службы снял на видео местный житель. Соответствующая запись появилась в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как мужчины катаются с горки, используя в качестве санок лопаты. По всей вероятности, так они проводят время в перерыве между уборкой города от снега.