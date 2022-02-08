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1 час назад

Катающиеся на лопатах дворники в Саратове попали на видео

Александр Кузьмин

В Саратове дворники прокатились на лопатах. Развлекающихся на горке работников коммунальной службы снял на видео местный житель. Соответствующая запись появилась в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как мужчины катаются с горки, используя в качестве санок лопаты. По всей вероятности, так они проводят время в перерыве между уборкой города от снега.

Ранее сообщалось, что в Москве дворники устроили драку. Потасовка случилась на улице Лесной в центре столицы. Причины произошедшего устанавливаются.

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