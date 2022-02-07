Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19

Физические нагрузки снижают риск заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование клиники при Университете Наварры.

Автор исследования, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания Амайя Родригес Муруэта-Гойена пришла к выводу, что вырабатываемые мышцами во время физических упражнений гормоны уменьшают вероятность заражения COVID-19 и снижают риск возникновения осложнений.

«Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19», - утверждает доктор Родригес.

В то же время в жировых отложениях людей, страдающих ожирением, содержится большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2, чем у людей с нормальным весом. Сами жировые клетки пациентов с ожирением способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем жировые клетки пациентов с нормальным весом.

Доктор Родригес указывает, что ожирение – один из самых тяжелых сопутствующих состояний для пациентов с тяжелым течением COVID-19.