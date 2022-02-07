Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19

Физические нагрузки снижают риск заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование клиники при Университете Наварры.
Автор исследования, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания Амайя Родригес Муруэта-Гойена пришла к выводу, что вырабатываемые мышцами во время физических упражнений гормоны уменьшают вероятность заражения COVID-19 и снижают риск возникновения осложнений.
«Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19», - утверждает доктор Родригес.
В то же время в жировых отложениях людей, страдающих ожирением, содержится большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2, чем у людей с нормальным весом. Сами жировые клетки пациентов с ожирением способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем жировые клетки пациентов с нормальным весом.
Доктор Родригес указывает, что ожирение – один из самых тяжелых сопутствующих состояний для пациентов с тяжелым течением COVID-19.
Ранее главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает быстрее, поражает меньше легочной ткани и, как следствие, вызывает меньше пневмоний. При этом, по его словам, сопровождающая заболевание высокая температура может быть опасна для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.