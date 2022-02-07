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1 час назад

В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень традиционных ценностей России.

В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно (...) также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения – это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», – сказал Легойда, передает ТАСС.

Он отметил, что в нынешней редакции «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» не говорится о том, что религиозные объединения напрямую относятся к вопросам традиционных ценностей.

«Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл», – отметил представитель РПЦ, подчеркнув, что религиозные убеждения влияли на формирование национального самосознания и традиций народов страны.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует.

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