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18 минут назад

Россияне назвали самую прибыльную профессию

Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19 процентов). Около 13 процентов назвали самой прибыльной отраслью IT и предпринимательство. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Россияне назвали самую прибыльную профессию
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Профессию юриста выделили 11 процентов россиян, каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сферы, а также у специалистов, занятых в медицине (по 10 процентов). За последние пятнадцать лет россияне стали чаще считать наиболее доходными IT-специальности, профессии в энергетике и нефтегазовой промышленности.

По данным ВЦИОМ, граждане стали реже называть доходными профессии в юридической, предпринимательской и экономической сферах.

Ранее стало известно, что для спокойной жизни почти трети россиян (29 процентов) нужна финансовая подушка в размере до 500 тысяч рублей. Для 22 процентов достаточно суммы в 100 тысяч рублей, такому же проценту россиян для спокойствия нужен миллион рублей. Самый большой объем сбережений хотели бы иметь жители Москвы.

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