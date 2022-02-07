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29 минут назад

Циклон «Роксана» принесет россиянам аномальное тепло

Центральную Россию на предстоящей неделе ожидает мартовской тепло, благодаря циклону «Роксана». Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Циклон «Роксана» принесет россиянам новую аномалию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За воскресенье в Москве выпало три миллиметра осадков, местами в окрестностях, в Пушкино — до пяти миллиметров, что составляет почти десять процентов от месячной нормы осадков. Виной тому — североатлантический циклон по имени "Роксана", который на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в результате этого среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы. Так ночами температура воздуха не будет опускаться ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех.

По словам Тишковца, такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим нормам середины марта.

«При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги», — добавил эксперт.

Таким образом, подытожил Тишковец, высота сугробов в Москве практически не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров.

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