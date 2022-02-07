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53 минуты назад

Россиянам пообещали мартовское тепло из-за циклона «Роксана»

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 7 по 13 февраля североатлантический циклон «Роксана» принесёт в Центральную Россию мартовское тепло. Температура воздуха поднимется до минус 2–3 градусов, пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что циклон обеспечит бесперебойный поток тёплого влажного воздуха, подогретого Гольфстримом. Это, в свою очередь, повлияет на температурный фон в Центральной России, который будет выше нормы на 7–9 градусов. Таким образом, днём воздух прогреется до минус 2–3 градусов, а ночью будет не холоднее 0...-5 градусов. По словам синоптика, такая погода характерна скорее для марта, нежели для февраля.

При этом почти каждый день будут идти осадки <...> в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, — добавил Тишковец.

Землю накрыла волна сильнейших магнитных бурь

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России температура будет на 8–10 градусов выше климатической нормы, ожидаются осадки, в том числе дожди.

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