В России выявили 183 103 новых случая коронавируса за сутки

За минувший день в 85 субъектах России выявили 183 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

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По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 11 521 случай заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 669 человек, еще 20 178 были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 97 163 гражданина.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России снизились. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Однако, отметила глава Роспотребнадзора, Москва является единственным субъектом РФ, в котором за прошедшую неделю отмечено снижение заболеваемости ковидом. Рост замечен в 84 субъектах.