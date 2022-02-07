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1 час назад

10 843 человека госпитализированы с COVID в России

За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусом 10 843 человека. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

10 843 человека госпитализированы с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за это же время заболели COVID-19 171 905 человек. Полностью выздоровели после прохождения лечения 55 683 пациента в 85 регионах, скончались - 609.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 15 442 случая, Санкт-Петербурге - 13 372 случая и Московской области - 12 230.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 1 322 человека, полностью вылечились 13 097 пациентов. Скончались от коронавируса за это же время еще 83 человека.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах - 102 и 65 заболевших соответственно, а также Еврейской автономной области - 31.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 12 982 023 случая ковида. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода от коронавируса, полностью выздоровели после прохождения лечения 10 624 954 пациента в 85 регионах.

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