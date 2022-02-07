В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».
«SARS-CoV-2 продолжает мутировать. Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — отметила эксперт.
Пшеничная отметила, что, если вирус продолжит распространение, но останется на прежнем уровне опасности, действующих мер будет достаточно для борьбы с заражаемостью населения. Однако если COVID-19 начнет мутировать в сторону утяжеления клинической картины, возможно возращение прежних ограничений.
Ранее в Москве срок лечения COVID-19 сократили до семи дней.