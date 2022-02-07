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2 часа назад

В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19

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В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать. Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — отметила эксперт.

Пшеничная отметила, что, если вирус продолжит распространение, но останется на прежнем уровне опасности, действующих мер будет достаточно для борьбы с заражаемостью населения. Однако если COVID-19 начнет мутировать в сторону утяжеления клинической картины, возможно возращение прежних ограничений.

Ранее в Москве срок лечения COVID-19 сократили до семи дней.

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