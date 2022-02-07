В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать. Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — отметила эксперт.