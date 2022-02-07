В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
15 минут назад

Актриса Эрлена Осипович найдена мертвой в день своего 85-летия

Советская актриса театра и кино Эрлена Осипович умерла в Москве в день своего 85-летия. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Советская актриса найдена мертвой в день своего рождения
Фото: Кино-Театр.руКино-Театр.ру

Артистка была найдена мертвой с своей квартире 6 февраля. Осипович обнаружили ее близкие. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Осипович выступала в Московском областном театре имени Островского, Драматическом театре Группы советских войск в ГДР и в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Дети солнца», «Сибирь», «Опровержение» и «Бесконечность».

Умер заслуженный артист РФ Владимир Дерябкин

В январе стало известно о смерти польской артистки Барбары Краффтувны. Она известна российскому зрителю по роли Гонораты в сериале «Четыре танкиста и собака». Актриса скончалась в возрасте 93 лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители