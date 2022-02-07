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1 час назад

Купание людей в московской реке Битце насторожило пользователей сети

Архивный снимок купающихся в московской реке Битце людей насторожил пользователей сети. Фото опубликовали в Facebook-группе «Бутово – наш район».

Купание людей в реке Битце насторожило пользователей сети
Фото: страница «Бутово — наш район» на Facebookстраница «Бутово — наш район» на Facebook

По словам автора топика, кадр был сделан еще в 1991 году. На нем изображено множество людей разного возраста, некоторые из них находятся на берегу, а другие — в воде. Многие отметили, что на сегодняшний день не рискнули бы окунуться в реку из-за страха подхватить паразитов. Другие же предались воспоминаниям о былых временах и тех годах, когда на берегу Битцы устраивали свидания.

«О, Робинзоны! Как ни странно, но мы тоже ходили туда купаться! Спасибо за воспоминания! Чудо- чудное», «В 1991 или в 1992 году сын с другом искупались в Битце, после чего сыпь пошла. Больше не купались», «Да, помню эти времена, на свидания туда ходила», «Отчаянные люди!» — прокомментировали юзеры.

Ранее московским врачам удалось спасти двухлетнего ребенка, выпившего речной воды у себя на родине — в Дагестане.

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