Купание людей в реке Битце насторожило пользователей сети

По словам автора топика, кадр был сделан еще в 1991 году. На нем изображено множество людей разного возраста, некоторые из них находятся на берегу, а другие — в воде. Многие отметили, что на сегодняшний день не рискнули бы окунуться в реку из-за страха подхватить паразитов. Другие же предались воспоминаниям о былых временах и тех годах, когда на берегу Битцы устраивали свидания.