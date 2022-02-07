Папа римский признался в желании стать мясником

Перед тем как обратиться к религии, папа римский Франциск изучал химию, а в детстве хотел стать мясником. Об этом он рассказал в эфире популярной передачи на телеканале Rai3. Прежде чем ответить на вопрос о детских увлечениях, он предупредил, что это может привести зрителей в замешательство.

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency Vatican Media/Keystone Press Agency

Сначала я хотел стать мясником: когда я ходил по магазинам с мамой или бабушкой, я видел, что все платили мяснику. У того была сумка на поясе. И когда меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, я сказал:

«Мясником, потому что у него много денег», — рассказал Франциск.

Он добавил, что много лет занимался химией, работал в лаборатории. Мысль стать священником пришла к нему в 19 лет, когда он готовился к поступлению на медицинский факультет. Молодой человек изменил планы и поступил в семинарию.

Понтифик отметил, что лучшим лекарством для человека является чувство юмора.

Иметь чувство юмора полезно, это поднимает настроение и позволяет смотреть на вещи с другой стороны, — сказал Франциск.