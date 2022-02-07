Вакцинированный врач заразился омикроном и описал симптомы

Переболевший COVID-19 и сделавший прививку российский врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Ленте.ру», что заразился омикроном меньше, чем через полгода после вакцинации и назвал симптомы, которые вызвал у него новый штамм.

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По словам Тимакова, первый раз он переболел коронавирусной инфекцией около полутора лет назад. Он также сдавал анализ на антитела, который показал высокие значения — более 5 тысяч BAU. Тем не менее, они не защитили его от омикрона.

«Но болел очень легко — это день-два всего лишь было недомогание, потливость, температурная реакция, боль в горле, осиплость, проблемы с желудочно-кишечным трактом — все как положено при омикроне», — описал свое самочувствие во время болезни Тимаков.

Он добавил, что после заболевания отменил все контакты и не принимал пациентов, так как омикрон может протекать волнообразно и через несколько дней состояние может ухудшиться.

«Послежу еще несколько дней — будет ли повторное присоединение симптомов. Я пока наблюдал такое только у детей, вторая волна протекает в виде небольшого подъема температуры и расстройств стула. Она не столь выражена, как у предыдущих штаммов — тогда наблюдалось повышение температуры, поражение легких, а здесь больше страдает ЖКТ, терморегуляция и появляется усталость и разбитость», — сказал Тимаков.

Врач отметил, что все тесты по выделению вируса не показали наличие инфекции, так как вирус в его организме выделялся минимально — этому помогла вакцинация, уверен он.