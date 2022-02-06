Ночлежка для бездомных на вокзале возмутила жителей Подмосковья

В Подмосковном Чехове несколько бездомных устроились на ночлег прямо в здани вокзала. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Чехов Град» и возмутили местных жителей.

Фото: страница « Чехов Град» во «ВКонтакте страница « Чехов Град» во «ВКонтакте

В комментариях пользователи сети пожаловались, что бомжи уже давно «облюбовали» внутреннее помещение станции. При этом одна из женщин отметила, что эта же компания на ночь уходит спать в один из подъездов недалеко от вокзала, что также доставляет жильцам неудобства.

Пользователи отметили, что от бездомных разносится сильный неприятный запах и антисанитария. «Я это каждый день наблюдаю, когда утром еду на работу, вонь ужасная на вокзале», «Не так часто приезжаю на электричке в Чехов, но одно стабильно всегда — пол подземного перехода с перрона должен быть залит кровью или обблеван. Первое впечатление о городе у людей складывается шикарное», — заявили участники сообщества.

Также под постом отметили, что, несмотря на все вышеперечисленные факторы, правоохранительные органы на ситуацию с бездомными пока никак не реагируют.

Ранее, в декабре прошлого года, россияне пожаловались на бомжей в подъездах и получили советы.