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59 минут назад

Заслуженный артист России Владимир Дерябкин умер в возрасте 72 лет

Заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин — старший скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится на странице Музея циркового искусства в соцсети «ВКонтакте».

Умер заслуженный артист РФ Владимир Дерябкин
Фото: ТАССТАСС

О Дерябкине отзываются как о талантливом человеке, который талантлив во всем. Он работал на манеже клоуном, а также дрессировал медведей — самых опасных животных.

«Владимир Игнатьевич является основателем уникального, единственного в России Музея граммофонов и фонографов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, где навсегда останется духовное наследие мастера», — говорится в сообщении.

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Он не дожил до своего 73-го дня рождения два месяца. Долгие годы артист работал в знаменитом Цирке на Фонтанке в Петербурге. Также он создал первый в России Медвежий театр миниатюр.

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