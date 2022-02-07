Умер заслуженный артист РФ Владимир Дерябкин

Заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин — старший скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится на странице Музея циркового искусства в соцсети «ВКонтакте».

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О Дерябкине отзываются как о талантливом человеке, который талантлив во всем. Он работал на манеже клоуном, а также дрессировал медведей — самых опасных животных.

«Владимир Игнатьевич является основателем уникального, единственного в России Музея граммофонов и фонографов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, где навсегда останется духовное наследие мастера», — говорится в сообщении.