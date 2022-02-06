Умер артист Владимир Дерябкин

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его жену Людмилу Дерябкину.

Фото: grammofonspb/VK grammofonspb/VK

По словам женщины, ее супруг умер в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в поселке Песочный.

Она уточнила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дерябкин был известным клоуном и дрессировщиком медведей, учеником циркового артиста Олега Попова. Он создал один из крупнейших в мире музеев граммофонов и «Медвежий театр миниатюр».

Ранее стало известно, что народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет.