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54 минуты назад

В ростовском селе нашли оригинальный способ сэкономить на Вечном огне

В селе Приморка Ростовской области местные власти поставили телевизор перед установленным в 2020 году памятником советскому солдату. На экране прибора транслируется всегда одна и та же картина - Вечный огонь. Об этом сообщает портал «161.ru».

«Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас на современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь — самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть», - цитирует портал экс-главу поселения Ирину Яровенко.

В свою очередь, глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец ответила, что в Приморке на поддержание Вечного огня у мемориала банально не хватает средств.

«Это же очень дорогое содержание Вечного огня», - заявила она.

Отмечается, что памятник был установлен совсем недавно, менее двух лет назад. Скульптура обошлась в 792 тысячи рублей.

Агентство «RostovGazeta» сообщает, что, по словам местных жителей, «это [замена Вечного огня на телевизор] началось с села Вареновка, а потом появилось в селе Приморка».

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