В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная сообщила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Ее слова приводит РИА «Новости».

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«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», - рассказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

При этом она заметила, что в стране достигнут приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так как многие уже переболели омикроном.