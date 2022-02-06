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23 минуты назад

В Роспотребнадзоре оценили ситуации с COVID-19 в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная сообщила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Ее слова приводит РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре оценили ситуации с COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», - рассказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

При этом она заметила, что в стране достигнут приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так как многие уже переболели омикроном.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Согласно документу, с 6 февраля 2022 года им не придется уходить на самоизоляцию.

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