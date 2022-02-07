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20 минут назад

Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами

Массовая драка произошла у проезжей части на улице Маршала Чуйкова в столице. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющимся данным, на остановке общественного транспорта произошел конфликт между двумя компаниями. Очевидцы вызвали полицию. Пятеро человек были задержаны. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

В комментариях к посту россияне сравнили увиденную борьбу с танцами и отметили, что выглядит это красиво.

«Да просто скользко на тротуаре», — весело предположила одна из подписчиц канала. «Старая русская традиция», — заключил другой юзер.

Ранее массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео.

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