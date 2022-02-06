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39 минут назад

Кузбасский школьник создает робота-сиделку. Видео

Девятиклассник Вячеслав Визило из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области работает над созданием робота-сиделки CyberLife для помощи пожилым людям.

Вячеслав и его научный руководитель Галина Коханюк рассказали Ruptly в конце января об идее создания робота, его предназначении и планах по реализации проекта.

"Наш робот осуществляет медицинские услуги: принести прибор, подать лекарство, - те, которые нужны пациенту именно в этот момент времени. Настройка будет производиться так, что из контейнера будет выпадать в определенное время именно тот препарат, который мы уже заложили [для пациентов]", - сообщила Коханюк.

Научный руководитель добавила, что в идеале CyberLife станет отличной домашней сиделкой, которая будет "автоматически приезжать в определенное время к человеку, оглашать, что ему нужно сделать", а при желании и беседовать с пациентом благодаря встроенному голосовому помощнику.

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