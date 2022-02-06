Кузбасский школьник создает робота-сиделку. Видео

"Наш робот осуществляет медицинские услуги: принести прибор, подать лекарство, - те, которые нужны пациенту именно в этот момент времени. Настройка будет производиться так, что из контейнера будет выпадать в определенное время именно тот препарат, который мы уже заложили [для пациентов]", - сообщила Коханюк.