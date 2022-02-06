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1 час назад

Россиян обвинили в экстремизме за просьбу открыть школу в селе

Родительский комитет села Кетово Курганской области принес «покаянные» извинения местному правительству за просьбы об открытии в селе уже построенной школы. Власти обвинили сельчан в экстремизме и заставили просить прощения «за создание информационного резонанса». Об этом в эфире телеканала «Дождь» (по решению Минюста РФ признан СМИ-иноагентом) рассказал председатель общественной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов.

Россиян обвинили в экстремизме за просьбу открыть школу в селе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, школа два года назад была «построена под ключ», и школьники уже могли бы спокойно ходить на занятия. Однако Правительство региона за все это время не смогло договориться с заказчиком о выкупе здания. Накануне 1 сентября власти сообщили, что не будут выкупать школу в селе Кетово.

Родительский комитет принялся «бить во все колокола», написал письма в соответствующие инстанции. В ответ на это, по словам Леонова, сельских тружеников обвинили в связях с экстремистскими организациями.

«Мы оказались виновниками всей этой ситуации. Было заявлено, что мы своими действиями вносим деструктив, нас обвинили в связях с различными экстремистскими организациями…. что за нами стоит …. вплоть до [бизнесмена Михаила] Ходорковского. И [оппозиционер Алексей] Навальный (По решению Минюста признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов - прим. "Рамблер") за нами стоит…», - сказал Леонов.

Он также сообщил, что власти пообещали привлечь спецслужбы, чтобы проверить деятельность родительского комитета.

В итоге сельчане едва ли не всем населенным пунктом принесли извинения власти и заявили, что готовы извиняться «сколько угодно», лишь бы у детей наконец-то была школа.

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