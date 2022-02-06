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36 минут назад

Россияне назвали лучшие профессии для своих детей

Каждый родитель хочет достойного будущего для своих чад. Успешная карьера, финансовая стабильность и независимость, самореализация – все это очень важно при выборе пути во взрослую жизнь. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел исследование, по результатам которого стало ясно, в каких профессиях российские родители мечтают видеть сыновей и дочерей. Статистика есть в распоряжении «Вестей Подмосковья».

Россияне назвали лучшие профессии для своих детей
Фото: pexels.compexels.com

В опросе приняли участие 1 000 родителей мальчиков и столько же родителей девочек. Их дети еще несовершеннолетние. 26% мам и пап хотят видеть своих сыновей специалистами IT-сферы, 10% - сотрудниками военных ведомств, МЧС и силовых структур, 9% - врачами, 7% - строителями и архитекторами, 4% - работниками финансовой и нефтегазовой отраслей, 3% - научными сотрудниками, спортсменами, юристами, 2% - политиками, 1% - учителями, работниками сельского хозяйства, ветеринарами и священнослужителями.

Каждый пятый родитель дочери видит ее будущее в медицине, 11% - в IT, 6% - в экономике, 5% - в спорте или юриспруденции, 4% - в строительстве, силовых структурах и МЧС, 3% - в научной или нефтегазовой сфере, педагогике, 2% - на производствах, в ветеринарном деле или индустрии красоты, 1% - в политике, социальной сфере и религии.

Кстати, в ТинАО появится инновационный образовательный центр для детей. Его начнут строить уже в этом году. Там ребята смогут выбрать дело по душе и развиваться в интересующей сфере перед выходом в мир взрослых. Например, в их распоряжении будет медицинский и инженерный классы, планетарий, лаборатории для занятий химией и биологией, проектная мастерская, а еще театральный зал.

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