Десять лет минус. Ученый назвал последствия COVID-19

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", — рассказал Скулачев.