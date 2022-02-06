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13 минут назад

Вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID

Сегодня в России вступила в силу отмена изоляции для лиц, которые контактировали с зараженными COVID-19. Об этом говорится в соответствующем постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на интернет-портале правовой информации, пишут РИА Новости.

Вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для лиц, вступивших в контакт с больными коронавирусом, вступает в силу на следующий день после публикации соответствующей информации.

Как указано в постановлении, если человек в настоящий момент находится на изоляции по причине контакта с инфицированным COVID-19, то на него отмена также распространяется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для лиц, контактировавших с зараженными штаммом «омикрон», не имеет смысла, так как при «омикроне» болезнь протекает бессимптомно.

Кроме того, с 6 февраля в России вступают в силу новые правила выписки пациентов с COVID-19. Если больной проходил лечение 7 дней и более, то для его выписки отрицательный тест на коронавирус больше не понадобится. В том случае, если лечение пациента длилось меньше недели, ему нужно сдать тест и получить отрицательный результат.

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