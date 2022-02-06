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19 минут назад

Медики назвали распространённый «ошибочный» симптом «омикрона»

Жалобы на расстройство желудка стали чаще поступать от людей во время вспышки штамма «омикрон». Об этом сообщили специалисты ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Они отметили, что хотя этот симптом может быть одним из признаков COVID-19, статистика показывает, что в большинстве случаев он им не является.

Врачи выявили «ошибочный» симптом омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях, — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

По словам экспертов, проблемы с ЖКТ действительно встречаются при заражении «омикроном», но прирост таких сообщений не связан с особенностью штамма. Предполагается, что люди ошибочно принимают функциональное расстройство за заражение COVID-19, поскольку рост пациентов с такими жалобами наблюдается зимой регулярно.

Специалисты советуют мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться правил здорового питания.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил о схожести характера эпидпроцесса при «омикрон»-штамме с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его словам, следует отказаться от изоляции людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, так как это нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний.
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