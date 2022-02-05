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23 минуты назад

Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19

Больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается в постановлении Главного санитарного врача России, передает РИА Новости.

Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, если пациент лечится семь дней и более, то тогда повторное тестирование можно не проводить, то есть выписка разрешена без лабораторного обследования на COVID-19. При этом если срок лечения зараженного составляет менее семи дней, то отрицательный тест все еще необходим для закрытия больничного листа.

Новое постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Ранее также стало известно об отмене обязательной самоизоляции для контактировавших с COVID-19.

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