Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19

Больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается в постановлении Главного санитарного врача России, передает РИА Новости .

Согласно документу, если пациент лечится семь дней и более, то тогда повторное тестирование можно не проводить, то есть выписка разрешена без лабораторного обследования на COVID-19. При этом если срок лечения зараженного составляет менее семи дней, то отрицательный тест все еще необходим для закрытия больничного листа.