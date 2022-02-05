В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении режима повышенной готовности (ПГ) из-за многочисленных нападений собак на людей. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. "Начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов", - говорится в сообщении. Постановление вступило в силу 5 февраля. Режим ПГ предполагает, что на улицах забайкальских городов и населенных пунктов не должно остаться беспризорных животных. "Это позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных", - отметили в региональной администрации. Кроме того, Госветслужба должна быстро обеспечить функционирование временных приемников для собак. Безопасность людей должна быть обеспечена как можно скорее, подчеркнул губернатор. С начала 2022 года в столице края, Чите, зарегистрировали 64 случая укусов собаками людей. За 2021 год на территории всего Забайкалья Роспотребнадзор зафиксировал более 2,3 тыс. собачьих укусов, из них 212 – опасных, 11 – с множеством глубоких ран. Нападение алабая В четверг, 3 февраля, пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкалью сообщила, что сорвавшаяся с привязи собака породы алабай напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. "На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов", - сообщила местная жительница порталу Zab.ru. При этом глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил изданию "Чита.ру", что пес находился на привязи "в ограде" и ребенок к животному подошел первый. Гибель девочки 22 января в поселке Домна Читинского района стая бездомных собак загрызла насмерть семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из музыкальной школы. "Собаки эти появились недавно. У нас таких псов не было, их кто-то привозит и выбрасывает у нас", - рассказала "Чите.ру" местная учительница, которую тоже покусали псы. Жители Домны сообщили журналистам, что власти на обращения из-за разгула бродячих собак не реагируют – или отвечают отписками. На улице псы появляются из-за бедности населения, считают некоторые домнинцы. "У каждого человека была собака, был достаток содержать их дома. А сейчас пенсия нищенская, зарплата нищенская. Собаку прокормить нечем", - заявили собеседники портала. По мнению других жителей Домны, причина бедствия – разбросанный мусор и несанкционированные свалки, привлекающие животных. "Занимательно, что после смерти ребенка за сутки нашелся автобус для подвоза детей в школу. Нашлась техника, чтобы убрать мусор со всех помоек. Нашлись те, кто отловил 25 собак (такое количество на момент публикации сообщает городская администрация). Все нашлось, но ради этого пришлось погибнуть девочке", - говорится в материале. 23 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ужесточить законодательство для предупреждения гибели людей из-за нападения бездомных собак. Внимание СМИ и чиновников привлекли случаи, подобные забайкальским нападениям: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал отловить всех бездомных собак в регионе и подвергнуть их стерилизации. "Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах", - приводит слова губернатора РИА "Новости". В Саратове 2 февраля стая бродячих собак напала на ребенка, его укусили за локоть. Местный СУСК начал доследственную проверку. Глава регионального правительства Роман Бусаргин сообщил, что из бюджета Саратовской области выделят 5 млн рублей на гранты приютам для собак. Сообщается о нападениях бездомных псов на людей в Челябинской, Вологодской и Мурманской областях, Магаданской области и Карелии. Девять бродячих собак напали на школьницу в Астрахани, там же 26 января загрызли насмерть местного жителя. Кинолог-эксперт в разговоре с "Аргументами и Фактами" рассказал, как нужно вести себя при нападении собаки. "Если вы встретили стаю, сделайте все, чтобы они не смогли зайти сзади, потому что именно так они нападают. Стойте и не шевелитесь, пока они не пройдут мимо", - заявил специалист. Однако если животные нападают, то нельзя ни в коем случае убегать - нужно стоять на месте и отбиваться.