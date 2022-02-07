Новый способ борьбы с агрессивными стаями собак нашли в России

В Генеральной прокуратуре России выступили с предложение разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом отмечается, что отсутствие этих критериев угрожает жизни и здоровью граждан.
Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, — сказано в пресс-релизе.
При этом в ведомстве не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано «агрессивным», согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные обязаны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.
Ранее стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.