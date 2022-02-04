Умер актер Владимир Тодоров

Старейший артист ТЮЗа имени Брянцева, заслуженный артист России Владимир Сергеевич Тодоров умер в возрасте 84 лет, сообщается на странице театра в социальной сети "ВКонтакте".
Тодоров был актером ТЮЗа более 60 лет, исполнив более 60 ролей в постановках театра, среди которых «Олеко Дундич», «Сотворившая чудо», «Мамаша Кураж», «Бывшие мальчики», «Ронья – дочь разбойника», «Ундина», «Маленький принц», «Дом, где разбиваются сердца», «Поллианна», «Парень из прошлого» и других.
"Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием – к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Тодоров был полон энергии и активен в театральном процессе. Театр скорбит об утрате вместе с родными и близкими Владимира Сергеевича Тодорова", - говорится в сообщении театра.
Информация о прощании с артистом будет опубликована позже.