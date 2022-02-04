Умер актер Владимир Тодоров

"Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием – к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Тодоров был полон энергии и активен в театральном процессе. Театр скорбит об утрате вместе с родными и близкими Владимира Сергеевича Тодорова", - говорится в сообщении театра.