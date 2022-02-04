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39 минут назад

Собчак на украинском ТВ назвала «политическим самоубийством» отказ от Крыма

Российская журналистка Ксения Собчак дала интервью украинскому телеканалу 1+1.

«Это тупик»: Собчак на украинском ТВ порассуждала о Крыме
Фото: ТАССТАСС

Она заявила, что ни один президент России, в частности, Владимир Путин, не откажется от присоединенного к стране в 2014 году Крыма — идею отказа от территории она назвала политическим самоубийством.

Кроме того, по его словам, ни один украинский президент также не откажется от желания вернуть Крым.

«И это тупик», — делает вывод Собчак.

В свою очередь, Собчак уверена, что Путин в ближайшие годы будет президентом России, если ему не помешает здоровье.

«Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме», — сказала Собчак.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения.

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