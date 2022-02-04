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1 час назад

17 798 человек госпитализированы с COVID в России

За последние 24 часа в России с коронавирусом госпитализировано 17 798 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные на сайте Стопкоронавирус.РФ.

17 798 человек госпитализированы с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за сутки в России количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось по сравнению с предыдущим днем на 0,03%. При этом снижение числа госпитализаций произошло в 41 регионе страны.

За 24 часа был выявлен 168 201 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 682 человека, выздоровели 58 449 человек.

В лидерах по заболеваемости остаются Москва (25 019 заболевших), Санкт-Петербурге (21 832) и Московская область (11 255).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что коронавирус мутировал и больше не проникает в легочную ткань, поражая, в основном, верхние дыхательные пути. Таким образом, он постепенно приспосабливается к организму человека. По ее словам, в ведомстве не обсуждают введение локдауна или каких-то иных серьезных ограничительных мер из-за вспышки, вызванной новым штаммом «омикрон».

При этом главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов констатировал, что с появлением нового штамма дети стали болеть сильнее. Сейчас симптомы стали более выраженными. Среди них резкая головная боль, заложенность носоглотки и, по словам пациентов, просто раздирающая боль в горле. Этому заболеванию также свойственны поражения трахей и бронхов, достаточно сильные бронхиты, пояснил он.

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