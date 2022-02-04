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1 час назад

Российские космонавты пожелали с МКС побед спортсменам на Олимпиаде. Видео

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров пожелали российским спортсменам побед на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Видео публикует telegram-канал «360tv», со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса»

На кадрах видно, как космонавты развернули флаг России на борту Международной космической станции.

Дубров пожелал российским командам «успехов, побед и новых рекордов».

«Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья!» — сказал космонавт.

Шкаплеров отметил, что за спортивными баталиями в Пекине будет с замиранием сердца наблюдать весь мир. Он также добавил, что космонавты не останутся в стороне и будут следить за выступлениями спортсменов с борта МКС.

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