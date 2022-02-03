Врач рассказал о неприятной особенности омикрона

С появлением нового штамма коронавируса омикрон стали очень сильно болеть дети, рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, пишет «Подмосковье сегодня».
По словам Осипова, первые пациенты с омикрон-штаммом переносили вирус легко. Сейчас симптомы стали более выраженными. Среди них резкая головная боль, выраженная заложенность носоглотки и, по словам пациентов, просто раздирающая боль в горле.
Этому заболеванию также свойственны поражения трахей и бронхов, достаточно сильные бронхиты. Осипов отметил, что взрослые переносят эту инфекцию более легко и достаточно быстро выздоравливают.
«Сейчас мы не видим пациентов, у которых омикрон вызвал пневмонию. Если она есть, то вызвана дельта-штаммом», — добавил врач.
Вместе с тем, с появлением омикрон-штамма коронавируса стали очень сильно болеть дети. В связи с этим в Подмосковье увеличивают соответствующий коечный фонд.
«Болеют дети разных возрастов, самому маленькому пациенту Домодедовской больницы — 24 дня. У детей есть особенности развития бронхов, поэтому у них бронхиты протекают достаточно тяжело, с выраженной заложенностью носа, с отеком и спазмом бронхов, эти малыши нуждаются в госпитализации, проведении интенсивного лечения. Пока, к счастью, детей, которые нуждались бы в искусственной вентиляции легких, в Подмосковье нет. Основная возрастная категория заболевших детей — от 15 до 17 лет, то есть те, кто активно общается со сверстниками, посещают различные секции, мероприятия», — пояснил Осипов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ведомстве не обсуждают введение локдауна или каких-то иных серьезных ограничительных мер из-за вспышки коронавируса.
Осипов считает решение ведомства правильным. Вместе с тем, по его словам, людям необходимо хотя бы в этот сложный период не посещать массовые мероприятия.
«Думаю, нужны какие-то локальные меры, особенно для детей-школьников», — добавил врач.
Ранее Попова заявила, что коронавирус больше не проникает в легочную ткань, поражая, в основном, верхние дыхательные пути. Таким образом, вирус постепенно приспосабливается к организму человека.