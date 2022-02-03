Врач рассказал о неприятной особенности омикрона

«Болеют дети разных возрастов, самому маленькому пациенту Домодедовской больницы — 24 дня. У детей есть особенности развития бронхов, поэтому у них бронхиты протекают достаточно тяжело, с выраженной заложенностью носа, с отеком и спазмом бронхов, эти малыши нуждаются в госпитализации, проведении интенсивного лечения. Пока, к счастью, детей, которые нуждались бы в искусственной вентиляции легких, в Подмосковье нет. Основная возрастная категория заболевших детей — от 15 до 17 лет, то есть те, кто активно общается со сверстниками, посещают различные секции, мероприятия», — пояснил Осипов.