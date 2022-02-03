В МГУ сделали резкое заявление о девятилетней студентке Тепляковой

«У нас ключевая проблема сегодня — разрыв между ЕГЭ и государственными федеральными образовательными стандартами. Между ними — пропасть. ЕГЭ не контролирует ту базу знаний, в которую входят в том числе личностные и междисциплинарные результаты образования. Поэтому у нас возник следующий диссонанс: ЕГЭ про одно, а федеральный государственный образовательный стандарт — про другое», — сказал Асмолов.