«Спасибо, Родненькая!»: Симоньян об ответе России на блокировку RT DE

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую власть за ответную реакцию на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Фото: Instagram Instagram

«Спасибо, Родненькая!» - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынеcла предписание о прекращении спутникового и иного вещания канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал разрешение на вещание.

МИД России ответил на запрет вещания телеканала RT DE в Германии закрытием российского корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, аннулированием аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой телерадиокомпании; прекращением спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ; инициированием процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Также в министерстве сообщили о запуске процесса формирования списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания и «иному оказанию давления» на RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.