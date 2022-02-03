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45 минут назад

«Спасибо, Родненькая!»: Симоньян прокомментировала ответ МИДа на блокировку RT DE

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую власть за ответную реакцию на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

«Спасибо, Родненькая!»: Симоньян об ответе России на блокировку RT DE
Фото: InstagramInstagram

«Спасибо, Родненькая!» - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынеcла предписание о прекращении спутникового и иного вещания канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал разрешение на вещание.

МИД России ответил на запрет вещания телеканала RT DE в Германии закрытием российского корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, аннулированием аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой телерадиокомпании; прекращением спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ; инициированием процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Россия ответила на блокировку RT DE в Германии

Также в министерстве сообщили о запуске процесса формирования списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания и «иному оказанию давления» на RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

В МИД РФ анонсировали последующие этапы ответных мер.

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