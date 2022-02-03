Утонувшую в проруби женщину похоронили в закрытом гробу

Утонувшая в крещенской проруби в Ленинградской области женщина была похоронена в закрытом гробу. Об этом сообщает НТВ.

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Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января. 41-летняя женщина прыгнула в необорудованную прорубь на глазах своих детей и мужа, и ее сразу затянуло под лед. Обратно выплыть она не смогла.

Тело погибшей нашли 28 января. В поисках были задействованы водолазы, при этом скорость течения в реке Оредеж достигает 3 метров в секунду.

По словам представителя администрации Озерковского кладбища Всеволожского района, похороны погибшей прошли 1 февраля.

Тело предали земле в закрытом гробу, заявил он.