Как хоронили Иосифа Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Похороны вождя состоялись через четыре дня, 9 марта, на Красной площади в Москве. 6 марта тело Сталина было выставлено для прощания в Колонном зале Дома Союзов.

Вождь лежал в гробу, на высоком постаменте, в обрамлении красных знамён, роз и зелёных ветвей. На нём был надет его любимый повседневный мундир серовато-зелёного цвета с отложным воротником, на который были пришиты шинельные генеральские петлицы. От прижизненной формы он отличался только нашитыми погонами Генералиссимуса и золотыми пуговицами.

Прощание продолжалось в течение трёх дней и трёх ночей. За это время, по оценочным данным, увидеть Вождя пожелали около двух миллионов человек.

9 марта 1953 года на Красной площади в Москве начались похороны главы СССР.

К 7 часам утра была выстроена охранная цепочка по маршруту движения похоронной процессии и по секторам Красной площади. В 8 часов завершилось построение войск на Красной площади общим количеством 4400 человек, оркестра по маршруту и почётного эскорта у Дома Союзов. К 9 утра закончилось построение трудящихся на Красной площади общим количеством 12 000 человек. Над входом в Мавзолей начертаны два имени: Ленин и Сталин. В 12 часов, после захоронения Вождя, над Кремлём был произведён артиллерийский салют. За звуками траурного марша последовали гудки московских промышленных предприятий, и во всей стране начались пять минут молчания.