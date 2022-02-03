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1 час назад

Как хоронили Иосифа Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Похороны вождя состоялись через четыре дня, 9 марта, на Красной площади в Москве. 6 марта тело Сталина было выставлено для прощания в Колонном зале Дома Союзов.

1/12 Церемония прощания с Иосифом Сталиным. Колонный зал Дома Союзов в Москве
Фото: РИА Новости
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2/12 настас Микоян, Лазарь Каганович, Никита Хрущев, Николай Булганин в почетном карауле у гроба с телом Иосифа Сталина в Колонном зале Дома Союзов
Фото: РИА Новости
3/12 Церемония прощания с секретарем ЦК КПСС Иосифом Виссарионовичем Сталиным в Колонном зале Дома Союзов
Фото: ТАСС
4/12 Траурное шествие трудящихся по улицам Минска в связи с кончиной секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина
Фото: РИА Новости
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5/12 Трибуна Мавзолея в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина. На трибуне Мавзолея высшее руководство СССР
Фото: РИА Новости
6/12 Траурный митинг в Праге в час похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года
Фото: РИА Новости
7/12 Президент Академии наук СССР Александр Николаевич Несмеянов зачитывает обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР ко всем членам партии в связи с кончиной Иосифа Виссарионовича Сталина
Фото: РИА Новости
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8/12 Участники церемонии прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, гроб с телом которого установлен в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Фото: РИА Новости
9/12 Траурный митинг на Дворцовой площади в Ленинграде в час похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года
Фото: РИА Новости
10/12 Траурная процессия направляется на Красную площадь в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года
Фото: РИА Новости
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11/12 Руководители партии и правительства Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Вячеслав Молотов, Николай Булганин и Лазарь Каганович несут гроб с телом Иосифа Сталина
Фото: РИА Новости
12/12 Участники траурного митинга трудящихся города, посвященного памяти секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина, скончавшегося 5 марта 1953 года, Воронеж
Фото: ТАСС

Вождь лежал в гробу, на высоком постаменте, в обрамлении красных знамён, роз и зелёных ветвей. На нём был надет его любимый повседневный мундир серовато-зелёного цвета с отложным воротником, на который были пришиты шинельные генеральские петлицы. От прижизненной формы он отличался только нашитыми погонами Генералиссимуса и золотыми пуговицами.

Прощание продолжалось в течение трёх дней и трёх ночей. За это время, по оценочным данным, увидеть Вождя пожелали около двух миллионов человек.

9 марта 1953 года на Красной площади в Москве начались похороны главы СССР.

К 7 часам утра была выстроена охранная цепочка по маршруту движения похоронной процессии и по секторам Красной площади. В 8 часов завершилось построение войск на Красной площади общим количеством 4400 человек, оркестра по маршруту и почётного эскорта у Дома Союзов. К 9 утра закончилось построение трудящихся на Красной площади общим количеством 12 000 человек. Над входом в Мавзолей начертаны два имени: Ленин и Сталин. В 12 часов, после захоронения Вождя, над Кремлём был произведён артиллерийский салют. За звуками траурного марша последовали гудки московских промышленных предприятий, и во всей стране начались пять минут молчания.

Во время похорон возникла давка в районе Трубной площади. Официальные данные о количестве жертв отсутствуют или засекречены.

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