17 792 человека с COVID госпитализировали в России

За последние сутки в России в медучреждения с коронавирусом были доставлены 17 792 человека. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего за это же время было выявлено 155 768 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За 24 часа в стране скончались еще 667 пациентов, полностью выздоровели - 53 724.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 26 904 случая, Санкт-Петербурге - 21 234 случая и Московской области - 8 721.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 1 622 человека, полностью вылечились 12 359 пациентов. Скончались от коронавируса за это же время еще 76 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Ненецком автономном округе - 93 заболевших, Еврейской автономной области - 26, а также в Чукотском автономном округе - 23.