В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
35 минут назад

17 792 человека с COVID госпитализировали в России

За последние сутки в России в медучреждения с коронавирусом были доставлены 17 792 человека. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

17 792 человека с COVID госпитализировали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за это же время было выявлено 155 768 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За 24 часа в стране скончались еще 667 пациентов, полностью выздоровели - 53 724.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 26 904 случая, Санкт-Петербурге - 21 234 случая и Московской области - 8 721.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 1 622 человека, полностью вылечились 12 359 пациентов. Скончались от коронавируса за это же время еще 76 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Ненецком автономном округе - 93 заболевших, Еврейской автономной области - 26, а также в Чукотском автономном округе - 23.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 12 284 564 случая ковида. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов от коронавируса, полностью выздоровели после прохождения лечения 10 390 732 пациента в 85 регионах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители