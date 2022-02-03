Подмосковные медсестры начали голодовку

Медсестры перинатального центра в подмосковной Коломне начали голодовку из-за тяжелых условий труда. Об этом они сообщили в Facebook-группе межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

На странице сообщества был опубликован «бюллетень голодовки протеста», судя по которому младшая медсестра Наталья Трухина начала голодать с 2 февраля. В подписи под документом отмечено, что девушка при этом находилась на 12-часовой рабочей смене. Через пять дней к голодовке присоединится еще одна медсестра, сообщается там же. Количество голодающих сотрудниц будет регулярно увеличиваться, пока их не услышат.

Несколькими днями ранее в этой же группе девушки публиковали документ, в котором сообщали, что обращались в надзорные органы по поводу чрезмерной нагрузки в течение рабочего дня и несоблюдения федеральных норм организации медицинской помощи. Они подчеркивали, что при смене в 12 часов у младшей медсестры может быть всего семь-десять минут на перекус. Под документом тогда подписались 11 человек.

После этого сотрудницы центра выдвинули требования руководству. Они просили увеличить количество ставок, обеспечить медсестрам право на обед и снять возложенные на них обязанности санитарок. Решение начать голодовку было принято 1 февраля, когда главный врач центра не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер.

«Минздравом Московской области проводится служебная проверка в Коломенском перинатальном центре, по результатам которой будут применены соответствующие меры и решения», — сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.