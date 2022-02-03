В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
38 минут назад

Подмосковные медсестры начали голодовку из-за тяжести условий труда

Медсестры перинатального центра в подмосковной Коломне начали голодовку из-за тяжелых условий труда. Об этом они сообщили в Facebook-группе межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

Подмосковные медсестры начали голодовку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На странице сообщества был опубликован «бюллетень голодовки протеста», судя по которому младшая медсестра Наталья Трухина начала голодать с 2 февраля. В подписи под документом отмечено, что девушка при этом находилась на 12-часовой рабочей смене. Через пять дней к голодовке присоединится еще одна медсестра, сообщается там же. Количество голодающих сотрудниц будет регулярно увеличиваться, пока их не услышат.

Несколькими днями ранее в этой же группе девушки публиковали документ, в котором сообщали, что обращались в надзорные органы по поводу чрезмерной нагрузки в течение рабочего дня и несоблюдения федеральных норм организации медицинской помощи. Они подчеркивали, что при смене в 12 часов у младшей медсестры может быть всего семь-десять минут на перекус. Под документом тогда подписались 11 человек.

Врачи отметили изменение симптомов при COVID

После этого сотрудницы центра выдвинули требования руководству. Они просили увеличить количество ставок, обеспечить медсестрам право на обед и снять возложенные на них обязанности санитарок. Решение начать голодовку было принято 1 февраля, когда главный врач центра не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер.

«Минздравом Московской области проводится служебная проверка в Коломенском перинатальном центре, по результатам которой будут применены соответствующие меры и решения», — сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Последние новости
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители