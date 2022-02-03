Пока вы спали: морской бой Лондона с Москвой и бессилие США перед Китаем

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

Мошенники взялись за банковские QR-коды

Видео дня

Мошенники начали обманывать россиян, убеждая их под предлогом защиты денежных средств формировать QR-коды, с помощью которых деньги воруются со счета. Таким образом жительница Москвы в январе уже лишилась 75 тысяч рублей, пишут «Известия».

Москвичка, чтобы «избежать оформления несанкционированного займа», под руководством мошенников сделала «бесплатную защиту» при помощи QR-кода, передала его злоумышленникам и с ее карты сняли деньги. Эксперты предостерегли россиян от бездумного использования QR-кодов, так как они могут содержать ссылку в том числе и на фейковые сайты или вирусные программы.

Банки сократили выдачу ипотеки на покупку домов

В 2021 году российские банки выдали 37,1 тыс. кредитов на готовые частные дома и на их строительство, что на 11% ниже показателя 2020 года. Такие данные АО «Дом.РФ» и Frank RG приводит «Коммерсант».

Сокращение выдачи ипотечных кредитов, несмотря на оптимистичные оценки начала года, эксперты связывают с дефицитом пригодных для кредитования объектов, их низкой ликвидностью для банков, значительной разницей в ставках по ипотеке на ИЖС и на квартиру, а также с ростом стоимости строительства. В результате потенциальные заемщики строят дом на собственные средства, либо выбирают квартиру.

США потеряли возможность сдерживать развитие Китая

США уже не могут сдерживать технологическое развитие Китая, так как экономика КНР сейчас растет не благодаря наращиванию экспорта, а с помощью быстрого увеличения внутреннего потребления. Об этом со ссылкой на российских экспертов пишет «Независимая газета».

Первый год реализации новой стратегии Пекина, получившей название «двойная циркуляция», оказался весьма успешным. По данным Министерства коммерции КНР, объем торговли услугами в Китае по итогам 2021 года вырос на 16,1%. Однако эксперты предупреждают, что Китай пока не является технологическим гегемоном и усиление санкционного давления со стороны США может серьезно сказаться на китайской экономике.

«Газпром» нарастил поставки через Украину

По данным украинских источников, с 1 февраля прокачка через пункты «Суджа» и «Сохрановка» составила 107,7 млн куб. м в сутки. А со 2 февраля «Газпром» забронировал мощности в 103 млн куб. м. В результате поставки через украинскую территорию выросли практически вдвое, сообщает «Независимая газета».

Эксперты связывают рост поставок со сменой базисного месяца по некоторым контрактам «Газпрома», снижением цен на рынке и наращиванием заявок клиентами. При этом западные СМИ обратили внимание на то, что рост прокачки через Украину произошел на следующий день после того, как США и Великобритания озвучили угрозу жестких санкций против российской элиты, а также членов их семей.

Лондон готовится к морскому бою с Москвой

Британия усиливает свое влияние в Черноморском регионе. Лондон выделил Киеву кредит на несколько сотен миллионов фунтов — на постройку Украиной ракетных катеров, передает часть своих старых судов и ведет военную разведку в Крыму. Об этом пишет «Свободная пресса».